Фильм о «роскошной жизни» Лукашенко признали экстремистским

Фильм о «роскошной жизни» президента Белоруссии Александра Лукашенко включён в республиканский список экстремистских материалов. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства информации Белоруссии.

Фильм внесён в чёрный список решением суда Центрального района Минска от 10 июня.

Видео «Лукашенко. Золотое дно» было опубликовано 8 марта 2021 года на YouTube-канале NEXTA. Создатели фильма заявляли, что белорусский лидер ведёт тайную «роскошную жизнь», у него в собственности имеются дворцы, автопарк и два самолёта.

Позднее Лукашенко отреагировал на появление этого фильма. Он отметил, что никогда не позволит себе что-то украсть у соотечественников, а сюжет является лживым.

Ранее министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что президент Белоруссии должен ответить перед международным судом за те страдания, которые он нанёс белорусскому народу. Министр выразил надежду, что новые санкции Евросоюза против Минска будут болезненными.