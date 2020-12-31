Филиппины закрыли границы с США из-за нового штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/3985ed82-4c42-11eb-aacb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Mataro/Global Look Press

Власти Филиппин приняли решение о закрытии въезда в страну с территории Соединённых Штатов из-за распространения новой мутации коронавируса, рассказал представитель президента государства Гарри Роке.

Такое решение было принято канцелярией главы государства по рекомендации министерств здравоохранения и иностранных дел.

Канцелярия президента по совместной рекомендации Минздрава и МИД включила США в число стран, на которые распространяются ограничения на поездки, — написал Роке в Facebook.

По его словам, иностранцы, которые въезжают на Филиппины из США или были в Америке в течение последних 14 дней, не смогут попасть на территорию страны с 00:01 3 января по местному времени (19:01 2 января мск). Ограничения будут действовать до 15 января.

Люди, прибывшие в страну до начала действия запрета, будут вынуждены находиться на карантине в течение двух недель, даже если у них есть отрицательный результат теста на COVID-19.

Заражения новым штаммом коронавируса были зафиксированы в Колорадо, Калифорнии и Флориде.

Новый тип коронавируса был обнаружен в Британии в сентябре. Мутация также была выявлена в Австралии, Дании, Италии и ЮАР. Пока нет данных о том, появился ли вирус изначально в Великобритании или был завезён извне. В ВОЗ поспешили заверить, что новая мутация коронавируса не представляет большей опасности для человека, но может являться более заразной. После этой информации около 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что увеличение числа заболевших коронавирусом в Британии связано с новым штаммом вируса, который на 70% заразнее. Британские власти с 19 декабря ввели в Лондоне и на юго-востоке Англии максимальный уровень угрозы распространения вируса. Перестали работать магазины, не торгующие предметами первой необходимости, спортзалы и парикмахерские. Ранее были закрыты рестораны, пабы и кафе.

Ранее NEWS.ru писал, что российские власти приняли решение о продлении приостановки авиасообщения с Великобританией до 12 января.