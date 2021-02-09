Филиппины заинтересовались вертолётами и автомобилями из России

https://static.news.ru/photo/cc6f11c6-6b66-11eb-acfa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филиппинские власти проявляют интерес к российским вертолётам и автомобильной технике, сообщил посол РФ в Маниле Марат Павлов.

По его словам, Россия, как и Филиппины, стремятся расширить весь комплекс отношений, в том числе и в военно-технической сфере.

В контактах с партнёрами мы подчёркиваем нашу готовность оказать содействие модернизации и укреплению обороноспособности национальных Вооружённых сил Филиппин, — отметил он.

Павлов напомнил о подписанном в октябре 2017 года соглашении между двумя странами о военно-техническом сотрудничестве. Интерес филлипинской стороны к вертолётной и автомобильной технике из РФ, уточнил дипломат, связан с соображениями диверсификации источников продукции военного назначения.

Надеемся, что в ближайшее время этот интерес приобретёт более конкретные очертания, — подчеркнул посол.

Он добавил, что речь идёт, в частности, о применяемых в Сухопутных войсках и Береговой охране «Уралах», а также в Филиппинской национальной полиции — грузовиков ГАЗ «Садко», передаёт РИА Новости.

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