Филиппины отказались закупать российские вертолеты, испугавшись санкций США AP: власти Филиппин отказались от покупки 16 вертолетов Ми-17 из-за боязни попасть под санкции США

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Власти Филиппин отказались от приобретения 16 российских вертолетов Ми-17 из-за опасений попасть под санкции США, пишет Associated Press со ссылкой на официальных лиц. Экс-глава Минобороны островного государства Дельфин Лоренсана рассказал, что контракт с «Совтехноэкспортом» на 12,7 млрд филиппинских песо (около $228 млн) подписали еще в ноябре, а в январе была внесена предоплата. Он отметил, что ему пришлось отменить военную сделку в июне, до того как с него сняли полномочия главы военного ведомства.

Мы (Филиппины. — NEWS.ru) могли столкнуться с санкциями, — заявил Лорензана.

По его словам, успешное завершение сделки между Москвой и Манилой могло вызвать недовольство в Вашингтоне на фоне ухудшения отношений между США и РФ. Лорензана отметил, что в Соединенных Штатах были в курсе решения властей Филиппин отказаться от покупки российских вертолетов и могут предложить свои аналоги.

Посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес заявил, что сделку о покупке Ми-17 сорвали из-за боязни нарушить закон «О противодействии противникам Америки» (CAATSA), под который могут попасть страны и компании, сотрудничающие с российскими организациями и предпринимателями.

Ми-17 — военно-транспортный вертолет, который применяют для перевозки пассажиров и грузов. Он может нести до 26 пассажиров и восьми тонн груза.

В апреле власти Индии отказались от закупки почти 50 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5. Отмечается, что решение о закрытии сделки было принято в том числе руководством индийских военно-воздушных сил. Соглашение между странами было заключено около 10 лет назад.