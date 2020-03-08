https://static.news.ru/photo/10e36ec4-624e-11ea-a708-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Фигуранты по делу о крушении MH-17 могут дать свои показания российским властям. Речь идёт о трёх россиянах — Игоре Гиркине, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

Разрешение на дачу показаний российским властям дал прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе в ходе судебного заседания, которое прошло в особо охраняемом комплексе «Схипол». Указанные фигуранты с точки зрения суда являются людьми, которые «лучше всего могут представить свою точку зрения».

Вот почему Государственная прокуратура сделала всё возможное, чтобы предоставить им такую возможность. И действительно, у них есть такие возможности. Они могут появиться здесь лично. Они могут отправить адвоката, чтобы разъяснить свою сторону истории. Они могут дать показания российским властям. Они могут написать ССГ через веб-сайт или через социальные сети, — цитирует прокурора РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе заявил, что Россия пыталась помешать расследованию дела о катастрофе малайзийского авиалайнера, сбитого летом 2014 года над Донбассом. Международная группа следователей 9 марта представила свою окончательную версию: рейс MH17 уничтожила ракета российского комплекса «Бук».