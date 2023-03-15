ФИФА утвердила новый формат чемпионатов мира с участием 48 сборных Международная федерация футбола утвердила формат чемпионата мира 2026 года с участием 48 сборных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Джанни Инфантино

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) приняло решение относительно нового формата проведения Чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. В соревновании впервые примут участие 48 национальных команд.

Как заявили в пресс-службе ФИФА, все команды будут разбиты на 12 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие первые и вторые места, автоматически выходят в 1/16 финала, где к ним присоединятся 8 лучших команд, занявших третьи места.

Групповая стадия турнира будет включать 72 матча, еще 32 игры состоятся в плей-офф. На последнем ЧМ-2022 в Катаре было проведено 64 матча.

Также изменятся квоты от разных конфедераций. Европа получит 16 мест вместо 13, Африка - 9 вместо 5, Азия - 8 вместо 4,5, КОНКАКАФ - 6 вместо 3,5, Южная Америка - 6 вместо 4,5 и Океания - 1 вместо 0,5. Ранее между разными конфедерациями проводились стыковые матчи.

Ранее американский сенатор от штата Западная Виргиния Джозеф Мэнчин предложил отказаться от финансирования чемпионата мира по футболу 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике в связи с разницей в зарплате футболистов и футболисток.