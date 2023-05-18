ФИФА представила логотип чемпионата мира по футболу 2026 года

Фото: fifa.com

Международная федерация футбола (ФИФА) представила на своем сайте логотип чемпионата мира — 2026. В центре логотипа обозначен главный трофей — Кубок мира. Он находится на фоне узора, состоящего из многоцветного повторения числа 26, отсылающего к году, когда состоится международный турнир.

Позднее будут представлены 16 логотипов городов, которые примут соревнования.

Чемпионат мира пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике. В нем впервые примут участие 48 команд. Они будут разбиты на 12 групп по четыре команды в каждой.

Действующим чемпионом мира по футболу является Аргентина, которая в декабре 2022 года обыграла в финале национальную французскую сборную. Победитель был определен в серии пенальти. Основное время встречи завершилось с ничейным счетом — 2:2, в овертайме команды обменялись голами — 3:3.

Российские футбольные клубы и сборные отстранили от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА после начала СВО в конце февраля 2022 года. Национальная сборная не смогла сыграть в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре и пропустила жеребьевку в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года, который состоится в Германии.