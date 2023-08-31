Глава МИД Турции раскрыл время и место встречи Путина и Эрдогана Фидан: Путин и Эрдоган встретятся в Сочи в ближайшее время

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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве станут подготовкой к встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, контакты президентов пройдут уже в ближайшее время в Сочи.

Вопросы, которые мы будем обсуждать, станут подготовкой для предстоящей встречи двух лидеров, которая состоится в Сочи в ближайшее время. Обсудим вопросы возобновления зерновой сделки и установления справедливого мира на Украине мирным путем. Кроме того, на повестке дня будут стоять ситуации в Сирии и на Южном Кавказе, — сказал он во вступительном слове перед началом переговоров.

Ранее турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники сообщал, что встреча может состояться 4 сентября в Сочи. Предполагается, что основными темами для обсуждения станут возвращение России к зерновой сделке, а также ситуация в Сирии и совместная деятельность РФ и Турции. В свою очередь Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не вернется к соглашениям по зерну до тех пор, пока не будут удовлетворены ее требования. Стороны продолжают проводить переговоры.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал мнение, что Россия не станет возобновлять зерновую сделку, однако власти рассматривают возможные альтернативы без участия Украины. По его словам, самыми жизнеспособными вариантами являются поставки продовольствия в бедные страны через Турцию и Египет.