https://static.news.ru/photo/472459a0-3524-11ea-bbc4-fa163e074e61_660.jpg Роджер Федеррер Фото: Roberto Almeida Aveledo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о критике активистов по борьбе с глобальным потеплением. Спортсмен заявил, что серьезно относится к последствиям и угрозам изменения климата, особенно с учётом того, что он вместе с семьей прибыл в Австралию, где бушуют лесные пожары.

Как отец четверых детей и сторонник всеобщего образования, я очень уважаю и восхищаюсь молодежным климатическим движением, — цитирует швейцарца Daily Express.

Теннисист поблагодарил активистов за то, что они «заставили всех пересмотреть свое поведение и искать инновационные решения».

Ранее шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к критике теннисиста Роджера Федерера. Школьница стала участницей акции протеста, которая называется «Роджер, проснись прямо сейчас» (Rogerwakeupnow). Она нацелена против деятельности теннисиста в качестве посла банка Credit Suisse, занимающегося инвестированием в разработку полезных ископаемых. По мнению активистов, работа банка несёт вред окружающей среде. Протестующие выступают против участия Федерера в этом. Их акции протеста проходят под лозунгом «Роджер, ты поддерживаешь банк, который уничтожает планету?», писал NEWS.ru.