ФБР уточнило данные о взрыве в порту Бейрута

https://static.news.ru/photo/8c6b2822-49f5-11eb-a0e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

Федеральное бюро расследований (ФБР) США раскрыло новую информацию о взрыве, погремевшем в порту столицы Ливана Бейрута.

Как сообщает телеканал France 24 со ссылкой на бывшего ливанского премьер-министра Хасана Диаба, в ФБР выяснили, что взрыв был вызван меньшим количеством аммиачной селитры, чем предполагалось ранее. Ведомство считает, что причиной происшествия стали 500 тон вещества, а не 2700.

Уточнённая информация от ФБР вызвала недоумение у экс-премьера. Диаб задался вопросом, «куда пропали 2200 тонн» аммиачной селитры.

Взрыв в Бейруте произошёл 4 августа. В результате происшествия были уничтожены и повреждены здания в радиусе 10 километров. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи. После ЧП в городе начались акции протеста, переросшие в беспорядки. Через несколько дней после взрыва Хасан Диаб подал в отставку.

Как передавал NEWS.ru, спустя четыре месяца после взрыва, в начале ноября аварийный жилой дом обрушился в Бейруте в районе Мдавар, близ порта. Непосредственной причиной обрушения назвали проливные дожди и сильный порывистый ветер.