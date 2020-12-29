ФБР уточнило данные о взрыве в порту Бейрута

Федеральное бюро расследований (ФБР) США раскрыло новую информацию о взрыве, погремевшем в порту столицы Ливана Бейрута.
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Уточнённая информация от ФБР вызвала недоумение у экс-премьера. Диаб задался вопросом, «куда пропали 2200 тонн» аммиачной селитры.
Взрыв в Бейруте произошёл 4 августа. В результате происшествия были уничтожены и повреждены здания в радиусе 10 километров. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи. После ЧП в городе начались акции протеста, переросшие в беспорядки. Через несколько дней после взрыва Хасан Диаб подал в отставку.
Как передавал NEWS.ru, спустя четыре месяца после взрыва, в начале ноября аварийный жилой дом обрушился в Бейруте в районе Мдавар, близ порта. Непосредственной причиной обрушения назвали проливные дожди и сильный порывистый ветер.