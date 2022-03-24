ФБР намерено вербовать сотрудников дипмиссии РФ через рекламу в соцсетях

Федеральное бюро расследований (ФБР) США пытается вербовать сотрудников российского посольства в Вашингтоне путём отправки рекламы на смартфоны, работающие на территории дипмиссии. Об этом сообщает издание The Washington Post, поясняя, что реклама «призвана использовать любое недовольство или гнев в связи со спецоперацией на Украине у сторонников дипмиссии».

Сообщается, что реклама ФБР, всплывающая в социальных сетях, имеет чёткие геолокационные границы. Так, сотрудник газеты получал её на смартфон, находясь рядом со зданием посольства, но в других местах она пропадала. При переходе по ссылке открывается страница, на которой на русском и английском языках предлагается лично прийти в здание ФБР в Вашингтоне и предоставить информацию, которая позволит ФБР помочь бороться с российской угрозой.

Предоставленная вами информация будет обрабатываться конфиденциально, а наше взаимодействие с вами будет профессиональным и уважительным, — сообщается в материале со ссылкой на данные сайта ФБР.

Ранее ФБР объявило в розыск российского агента, который якобы влиял на проведение президентских выборов в стране в 2020 году, пообещав вознаграждение в $250 тысяч. По данным издания «Главред», речь идёт о россиянине Константине Климнике, который, по данным Вашингтона, вместе с украинцем Андреем Деркачём и другими «коллегами» из России влиял на президентские выборы. В 2018 году американский суд выдал ордер на его арест, его обвинили во вступлении в преступный сговор с целью мошенничества на территории США.