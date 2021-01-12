ФБР приобщило к «делу русских хакеров» открытку с фразой «Путин сделал это»

https://static.news.ru/photo/2e64cf9a-54ee-11eb-9e03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральное бюро расследований Соединённых Штатов заинтересовалось открыткой с фразами «Hey look Russians!» («Смотри, это русские!») и «Putin did it!» («Путин сделал это!»), которую неизвестные прислали Кевину Мандиа, руководителю компании FireEye, расследующей массовую атаку на американские госучреждения и частные предприятия.

На открытке кроме карикатуры с фразами о русских и Владимире Путине изображён логотип FireEye. Также на ней имеется надпись, ставящая под сомнение возможность связать кибератаку с властями РФ. В данное время официальные лица в США выясняют, относятся ли отправившие открытку к российским спецслужбам. Судя по времени отправки, адресант знал о хакерской атаке до её публичного объявления в декабре. Поэтому считается, что отправитель мог посмеяться над FireEye и попытаться запутать компанию, сообщает Reuters.

Источник агентства, знакомый с ходом расследования, заявил, что подобные действия нехарактерны для российской разведки, но добавил, что «времена меняются». Между тем экс-сотрудник американских спецслужб считает, что отправка открытки похожа на методы, которыми пользовалось киберкомандование Соединённых Штатов, рассылавшее в 2018 году русским хакерам перед выборами в конгресс сообщения со словами «Берегись, мы видим тебя».

В Федеральном бюро расследований и FireEye отказались комментировать случившееся.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабным кибератакам на ряд министерств страны. По его словам, хакеры предприняли значительные усилия по внедрению вредоносного кода в системы правительства и частных компаний не только США, но и по всему миру, используя программное обеспечение третьей стороны.

Также сообщалось, что почти 200 организаций по всему миру, включая государственные учреждения и компании, были взломаны в рамках масштабной кибератаки. Вредоносное обновление программного обеспечения получили 18 тысяч клиентов фирмы SolarWinds. Более тысячи из них подверглись взлому, что может позволить хакерам и дальше взламывать сети.

Между тем американский президент Дональд Трамп полагает, что СМИ преувеличили масштабы хакерской атаки на США. Хакеры гораздо чаще встречаются в фейковых новостях, чем в реальной жизни. По его словам, он обладает всей полнотой информации о произошедшем и полностью контролирует ситуацию. При этом, предположил глава Белого дома, за кибернападением может стоять вовсе не Россия, как считает политический истеблишмент США, а Китай. Политик добавил, что во время минувших президентских выборов мог быть совершён удар по «нелепым машинам для голосования», что предопределило официальные данные голосования. Однако такая вероятность лишь ещё больше доказывает, что именно он, Трамп, одержал победу, писал NEWS.ru.