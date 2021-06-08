ФБР придумало приложение для преступников и поймало 800 человек

https://static.news.ru/photo/a5683a66-c85a-11eb-b152-96000091f725_660.jpg Фото: FBI/twitter.com

ФБР совместно с австралийскими и голландскими полицейскими, а также с силовиками из других стран мира провели операцию «Троянский щит», в результате которой были задержаны около 800 наркоторговцев и убийц. Для этого было создано специальное приложение ANON, которое помогло полиции собирать доказательства, сообщает BBC.

Силовики разрабатывали операцию с 2019 года. Гаджеты с установленной программой были распространены среди подозреваемых. Это позволило отслеживать информацию о планах убийств, отмывании денег и контрабанде наркотиков. Всего в ФБР использовали 12 тысяч устройств, которые распространили в 100 странах мира. Программа записала 27 млн сообщений, силовики просмотрели все из них. На сайте Европола указано , что в операции принимали участие более 800 человек, подозреваемых в преступлениях.

В Австралии были задержаны 224 человека. Закрылись шесть подпольных нарколабораторий, была изъята наличность на десятки миллионов долларов. В Нидерландах были задержаны 35 подозреваемых. Как сообщает Deutsche Welle, по всей Германии были задержаны более 70 человек. Обыски были проведены на 150 объектах.

Ранее эксперт в области цифровой безопасности Андрей Масалович рассказал, как уберечься от шпионажа гаджетов. По его словам, защититься от слежки практически невозможно, если за человеком шпионит его собственный смартфон или планшет, но можно превентивно ограничить доступ определённых программ в Сеть. Эксперт отметил, что слежку при помощи гаджетов мировые державы используют уже больше двух лет. Пионерами в этом вопросе стали США и Китай.