ФБР попросило олимпийцев отказаться от личных телефонов на Олимпиаде
Антон Соловьев
Антон Соловьев
17:15, 01 февраля 2022
Фото: pixabay.com
Читайте нас в Google Новости
ФБР США подготовило предупреждение, в котором просит атлетов и других участников зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине не пользоваться смартфонами и иными гаджетами, об этом сообщает BBC. Ведомство советует использовать временные или одноразовые устройства, чтобы не дать злоумышленникам украсть личные данные.
Правоохранительные органы ожидают массовых кибератак на спортсменов во время Олимпийских игр. По их мнению, злоумышленники могут прибегнуть к использованию вредоносного ПО, фишингу и другим популярным хакерским методам,— сообщает BBC.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Тем временем Россия стала мировым лидером по числу утечек паролей по итогам 2021 года. Среди основных способов кражи личных данных — фишинг и телефонное мошенничество. Также всё ещё популярны различные компьютерные вирусы и техника по подбору пароля.