ФБР попросило олимпийцев отказаться от личных телефонов на Олимпиаде

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Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международный исследований НИУ ВШЭ, политолог Василий Кашин считает, что Соединенные Штаты оказывают давление на Японию, требуя ввода экономических санкций против России, рассказал он в интервью «ПолитРоссии». Однако, по его словам, в Токио не торопятся портить отношения с Москвой и пытаются отвлечь РФ.

Правительство Японии находится под большим давлением. Заранее ведутся переговоры и Запад требует принять крупные экономические санкции против России из-за конфликта на Украине. Делать этого и говорить публично на эту тему...