ФБР поможет Украине в расследовании покушения на помощника Зеленского

Федеральное бюро расследований США поможет украинским правоохранительным органам в расследовании обстрела автомобиля, в котором находился первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир. Об этом агентству УНИАН сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. Ранее в МВД выразили готовность оказать «посильную помощь» для оперативного раскрытия покушения на Шефира.

Помощь от ФБР будет предоставлена, — сказал Енин.

Ранее член президиума Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько заявил, что покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира могло быть инсценировкой. Он предположил, что с помощью этого «спектакля» президент Украины пытаться повысить свой авторитет.

Автомобиль Шефира обстреляли под Киевом 22 сентября. В машину советника Владимира Зеленского попали 18 пуль. Стрельба велась из автоматического оружия. Водитель Шефира, в которого попали три пули, сейчас находится под наблюдением медиков.