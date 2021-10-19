ФБР обыскивало особняк семьи Дерипаски в Вашингтоне более десяти часов

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США покинули вашингтонский особняк, якобы принадлежащий родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски. Обыски в нём продолжались более десяти часов, сообщает РИА Новости.
Агентство
Пояснить, что именно они вывозят из особняка, агенты ФБР отказались.
Мы не готовы комментировать детали данного дела, — подчеркнула одна из представительниц ведомства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ФБР и прокуратура Бруклина несколько лет вели расследование в отношении Олега Дерипаски, в домах якобы родственников которого в США проходят обыски. При этом остаётся неясным, связаны ли расследование и обыски, рассказала газета New York Times.