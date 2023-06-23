ФАТФ сохранила приостановку членства России из-за ситуации на Украине

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Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) не стала вносить Россию в свои штрафные списки, а также сохранила приостановку членства Москвы на фоне продолжающегося конфликта на Украине. ФАТФ также внесла в «серый» список для усиленного мониторинга за борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма Вьетнам, Камерун и Хорватию.

Приостановка членства Российской Федерации остается в силе, — говорится на сайте организации.

Группа приостановила членство России в организации 24 февраля 2023 года. Перед этим глава Минфина Украины Сергей Марченко призвал организацию исключить РФ и внести ее в черный список.

Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал решение Группы опасным шагом, который может привести к разрушению глобальной архитектуры противодействия финансированию терроризма.

До этого министр иностранных дел Чада Мухаммед Салех Назыф заявил, что его страна нуждается в помощи России в борьбе с терроризмом и ждет конкретных предложений. Министр отметил, что совместная борьба с терроризмом является для Чада одной из основных задач, наряду с обучением чадских студентов в российских вузах.