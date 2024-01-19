«Фашистские лица»: Эрдоган раскритиковал Запад, «потерпевший фиаско» в Газе Эрдоган: западные страны «потерпели фиаско» в Газе и потеряли доверие

Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Запад потерпел фиаско в секторе Газа, из-за чего утратил доверие, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, структуры, ответственные за безопасность, лишь молча наблюдали за геноцидом и варварством, которые совершаются в отношении народа Палестины. Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху он при этом назвал «фюрером современности», передает телеканал TRT Haber.

К западным странам, провалившим экзамен в вопросе Газы, больше не осталось доверия. <...> Их фашистские лица обнажены. <...> Структуры, в задачи которых входит обеспечение глобальной безопасности, так же как в Ираке, Боснии, Сирии и Сомали, потерпели фиаско. Они ограничились наблюдением за геноцидом и варварством, которые в отношении народа Палестины совершает фюрер современности [премьер Израиля Биньямин] Нетаньяху, — заявил Эрдоган.

Когда Турция выступила посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной, появилось много критиков, добавил президент. Однако потом они согласились с действиями Анкары. По словам Эрдогана, скоро такое же раскаяние вызовет и трагедия в секторе Газа.

Те, кто закрывает глаза на массовые убийства, совершаемые Израилем в Газе, столкнутся с разрушительными последствиями, — заключил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган прокомментировал удары США по Йемену, заявив, что Запад стремится превратить Красное море в «кровавое озеро». Он уверен, что во время американской атаки по хуситам была применена непропорциональная сила.