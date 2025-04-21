Фанаты любимого футбольного клуба Франциска создали мемориал в Аргентине Болельщики «Сан-Лоренсо» создали мемориал в Буэнос-Айресе в память о Франциске

Фото: AP/TASS

Папа Франциск

Болельщики аргентинского футбольного клуба «Сан-Лоренсо», за который болел папа римский Франциск, организовали стихийный мемориал у кафедрального собора в Буэнос-Айресе, сообщает ТАСС. На одной из колонн храма они разместили клубные флаги и зажгли свечи в память о понтифике.

«Сан-Лоренсо» значил многое в жизни папы, поэтому мы посчитали, что должны быть здесь. Я очень верующий человек, и мы с подругой сегодня почувствовали, что обязаны прийти сюда, — рассказал ТАСС один из фанатов.

Папа римский Франциск (настоящее имя — Хорхе Марио Бергольо), который ушел из жизни утром 21 апреля в возрасте 88 лет, был родом из Аргентины и с детства являлся страстным болельщиком «Сан-Лоренсо». В 2014 году клуб впервые выиграл престижный Кубок Либертадорес — через год после избрания Бергольо папой. При этом сам понтифик не смотрел футбол с 1990 года, дав обет после поражения Аргентины в финале ЧМ-1990. О достижениях любимой команды он узнавал от швейцарских гвардейцев.

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Американский лидер пожелал Божьего благословения понтифику и всем, кто его любил.

Франциск ушел из жизни утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Глава католической церкви правил 12 лет и страдал от различных недугов. Месяц назад специалисты диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Также он пережил серьезный респираторный приступ.