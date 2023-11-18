Фанатка Тейлор Свифт умерла на ее концерте в Бразилии

Фото: AUG/face to face/AUG/Global Look Press

Концерт Тэйлор Свифт

Фанатка американской певицы Тейлор Свифт скончалась во время ее концерта в Рио-де-Жанейро. Как сообщила артистка в Instagram (деятельность в РФ запрещена), девушка почувствовала себя плохо до начала шоу.

Поверить не могу, что пишу это, но с разбитым сердцем вынуждена сообщить, что мы потеряли фанатку сегодня перед моим шоу. Словами не передать, в каком я отчаянии, не знаю ничего кроме того, что она была невероятно красива и очень молода, — написала Свифт.

По данным бразильских СМИ, погибшей было 23 года, ее звали Ана Клара Беневидес. Девушке могло стать плохо из-за духоты и жары на стадионе, из-за чего она упала в обморок. Она скончалась в больнице. Известно, что в ходе концерта Свифт приостанавливала шоу, чтобы организаторы выдали воду собравшимся зрителям. Певица также сама бросала бутылки с водой находящимся около сцены фанатам во время исполнения песен.

Ранее после концерта российского певца Игоря Саруханова скончался основатель благотворительного фонда «Добродетель» писатель Юрий Косов. Мужчина умер на Новинском бульваре, где проходил квартирник артиста. После концерта Косова нашли лежащим без сознания в раздевалке гостиницы. Приехавшие на место врачи скорой помощи констатировали его смерть.