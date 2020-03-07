Компания Facebook запретит рекламу медицинских масок в социальной сети для того, чтобы пресечь попытки нажиться на товаре в связи с распространением коронавируса.
Мы запрещаем рекламу и размещение списков предлагаемых к продаже медицинских масок. <...> будем вносить необходимые обновления в свои правила, если заметим, что люди пытаются воспользоваться в своих целях чрезвычайным положением в области общественного здравоохранения, — написал в Twitter глава отдела менеджмента продукции Facebook Роб Летерн.
Update: Weâre banning ads and commerce listings selling medical face masks. Weâre monitoring COVID19 closely and will make necessary updates to our policies if we see people trying to exploit this public health emergency. Weâll start rolling out this change in the days ahead.
По данным на субботу, 7 марта, в мире коронавирусом заболели более 102 тысяч человек, умерли — 3,4 тысячи, выздоровели — более 57 тысяч.
Как ранее писал NEWS.ru, центр здравоохранения Парижа сообщил о хищениях. С начала эпидемии коронавируса из больниц города было украдено более 11 тысяч медицинских масок и 1,4 тысячи флаконов с дезинфицирующим средством.