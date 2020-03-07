https://static.news.ru/photo/d193caea-6034-11ea-a4ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Компания Facebook запретит рекламу медицинских масок в социальной сети для того, чтобы пресечь попытки нажиться на товаре в связи с распространением коронавируса.

Мы запрещаем рекламу и размещение списков предлагаемых к продаже медицинских масок. <...> будем вносить необходимые обновления в свои правила, если заметим, что люди пытаются воспользоваться в своих целях чрезвычайным положением в области общественного здравоохранения, — написал в Twitter глава отдела менеджмента продукции Facebook Роб Летерн.

Update: Weâre banning ads and commerce listings selling medical face masks. Weâre monitoring COVID19 closely and will make necessary updates to our policies if we see people trying to exploit this public health emergency. Weâll start rolling out this change in the days ahead. — Rob Leathern (@robleathern) March 7, 2020

По данным на субботу, 7 марта, в мире коронавирусом заболели более 102 тысяч человек, умерли — 3,4 тысячи, выздоровели — более 57 тысяч.

Как ранее писал NEWS.ru, центр здравоохранения Парижа сообщил о хищениях. С начала эпидемии коронавируса из больниц города было украдено более 11 тысяч медицинских масок и 1,4 тысячи флаконов с дезинфицирующим средством.