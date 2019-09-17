Компания Facebook удалила 244 учётные записи, 269 страниц, 80 групп и два мероприятия в Ираке и на Украине из-за «недостоверных действий».
Также удалили семь аккаунтов из Instagram, принадлежащей компании.
Связи между ними (удалёнными учётными записями. — News.ru) не было выявлено, однако и те и другие были направлены на введение в заблуждение людей относительно того, кому они принадлежат и чем занимаются, — говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Натаниэля Глейхера.
По заявлению компании, аккаунты купили и использовали для распространения информации о политических и социальных проблемах. В частности, в постах говорилось о действиях американских войск, напряжённых отношениях с Ираном.
Как ранее писал News.ru, социальная сеть Facebook признала ошибкой блокировку аккаунта главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян. Администрация принесла журналистке свои извинения и восстановила доступ.