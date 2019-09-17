https://static.news.ru/photo/5b0f1a1a-d92e-11e9-9389-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Компания Facebook удалила 244 учётные записи, 269 страниц, 80 групп и два мероприятия в Ираке и на Украине из-за «недостоверных действий».

Также удалили семь аккаунтов из Instagram, принадлежащей компании.

Связи между ними (удалёнными учётными записями. — News.ru) не было выявлено, однако и те и другие были направлены на введение в заблуждение людей относительно того, кому они принадлежат и чем занимаются, — говорится в заявлении главы отдела кибербезопасности Натаниэля Глейхера.

По заявлению компании, аккаунты купили и использовали для распространения информации о политических и социальных проблемах. В частности, в постах говорилось о действиях американских войск, напряжённых отношениях с Ираном.

Как ранее писал News.ru, социальная сеть Facebook признала ошибкой блокировку аккаунта главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян. Администрация принесла журналистке свои извинения и восстановила доступ.