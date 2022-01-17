Facebook разблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене

Facebook-аккаунт делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями был разбанен, сообщение об этом появилось в Twitter-аккаунте главы делегации Константина Гаврилова. Из-за неожиданной блокировки официальная страница в Facebook была недоступна на протяжении трёх дней.

Ранее глава делегации сообщил, что страница была забанена из-за запрещённого материала, с чем российская сторона не согласилась. В связи с блокировкой постпредство РФ в Вене направило сообщение генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмидт с просьбой поддержать в этом вопросе.

Также Роскомнадзор обратился к компании Meta, владеющей Facebook, с требованием немедленно восстановить доступ к странице.

Наш аккаунт в Facebook только что разблокировали. Блокировка длилась три дня. Надеемся, что в будущем такие глупые выходки со стороны Facebook не повторятся, — сказал Гаврилов.

Делегация поблагодарила МИД России, Роскомнадзор и всех «дорогих коллег» за оказанную помощь с целью добиться снятия блокировки с аккаунта делегации.

Ранее Facebook запретил доступ к аккаунту скандально известной конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, объяснив блокировку распространением неверной информации о коронавирусе. Страница женщины получила бан на 24 часа. По данным The New York Times, была удалена публикация, где Грин сомневалась, что маски, тестирование и обязательная вакцинация смогут остановить распространение коронавируса.