Facebook разблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене
Никита Чайка
Никита Чайка
14:54, 17 января 2022
Фото: RÃ�diger WÃ�lk, via imago-images.de/Global Look Press
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Facebook-аккаунт делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями был разбанен, сообщение об этом появилось в Twitter-аккаунте главы делегации Константина Гаврилова. Из-за неожиданной блокировки официальная страница в Facebook была недоступна на протяжении трёх дней.
Ранее глава делегации сообщил, что страница была забанена из-за запрещённого материала, с чем российская сторона не согласилась. В связи с блокировкой постпредство РФ в Вене направило сообщение генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмидт с просьбой поддержать в этом вопросе.
Также Роскомнадзор обратился к компании Meta, владеющей Facebook, с требованием немедленно восстановить доступ к странице.
Наш аккаунт в Facebook только что разблокировали. Блокировка длилась три дня. Надеемся, что в будущем такие глупые выходки со стороны Facebook не повторятся,— сказал Гаврилов.
Делегация поблагодарила МИД России, Роскомнадзор и всех «дорогих коллег» за оказанную помощь с целью добиться снятия блокировки с аккаунта делегации.
Ранее Facebook запретил доступ к аккаунту скандально известной конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, объяснив блокировку распространением неверной информации о коронавирусе. Страница женщины получила бан на 24 часа. По данным The New York Times, была удалена публикация, где Грин сомневалась, что маски, тестирование и обязательная вакцинация смогут остановить распространение коронавируса.