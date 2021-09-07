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Facebook призвали удалить мошеннические объявления о проекте Роскосмоса

20:44, 07 сентября 2021
Facebook призвали удалить мошеннические объявления о проекте Роскосмоса Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Роскомнадзор (РКН) отправил письмо в адрес руководства компании Facebook с требованием удалить и не допустить распространения в соцсети мошеннических рекламных объявлений, использующих символику и официальное наименование госкорпорации «Роскосмос». Они направлены на изъятие денежных средств у граждан. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. 

В рекламе пользователя приглашают зарегистрироваться для участия в якобы проекте Роскосмоса, позволяющем заработать на фондовых рынках. После перехода по ссылке и заполнения анкеты участнику предлагается передать свои банковские данные третьим лицам, — отмечается в сообщении. 

В РКН также заявили, что руководство Facebook должно привести механизмы модерации рекламного и пользовательского контента в соответствие с законодательством РФ, а также оповестить ведомство о результатах в короткий срок. 

Согласно ст. 13.41 КоАП РФ, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправной информации (в том числе неудаление недостоверной информации) для юрлиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 4 млн рублей, добавили в Роскомнадзоре. 

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин обратился в Роскомнадзор, ФАС и МВД в связи с появлением новой мошеннической схемы в Facebook, в которой пользователям обещают деньги за участие в инвестпрограмме Роскосмоса. 

Ранее в РКН сообщили, что Facebook удалила рекламу вакансий для наркокурьеров. Подобные объявления размещались в некоторых аккаунтах. Соответствующее требование РКН передал порталу 5 марта 2021 года в целях защиты граждан РФ от «зловредного контента».

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