Facebook отключил функцию просмотра друзей для аккаунтов из Афганистана

Facebook временно отключил возможность просматривать списки возможных друзей для аккаунтов из Афганистана. Таким образом в социальной сети попытались защитить местных пользователей от преследования со стороны участников движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом в своём аккаунте в Twitter написал глава отдела политики кибербезопасности соцсети Натаниэль Глейхер.

Новшество стало результатов недельной работы над повышением защищённости личных данных для пользователей из Афганистана.

Мы временно убрали возможность просмотра списков друзей и поиска по ним для аккаунтов Facebook в Афганистане, чтобы помочь людям защититься от преследования, — написал Глейхер.

Он также посоветовал пользователям. не живущим в Афганистане. но имеющим там друзей, помочь защитить их, просто ужесточив свои настройки видимости.

Ранее Facebook удалил более 300 аккаунтов «из России» из-за мемов про шимпанзе.