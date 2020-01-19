https://static.news.ru/photo/bc829186-3a64-11ea-b39d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Facebook в оскорбительной форме перевёл имя китайского лидера Си Цзиньпина и позже публично принёс извинения. Это произошло на официальной странице госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

Имя Си Цзиньпин было автоматически изменено на Mr. Shithole, что означает «гадючник» или «вонючая дыра». Мало того, бирманская газета вышла с заголовком, использовав этот перевод, «Ужин в честь президента Вонючая дыра», сообщает Reuters.

В соцсети уже поспешили извиниться за произошедшее.

Мы работаем над тем, чтобы установить причину, чтобы гарантировать, что это больше не повторится, — сказано в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Facebook отказывается от реализации идеи по продаже рекламы в мессенджере WhatsApp. Компания расформировала команду, искавшую наилучший способ интеграции объявлений в сервис.