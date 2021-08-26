Facebook случайно опубликовал личные данные пользователей в Южной Корее

Социальную сеть Facebook оштрафовали на $5,5 млн за нарушение конфиденциальности в Южной Корее. Об этом сообщает издание Yonhap.

Южнокорейская комиссия по защите данных определила, что с апреля 2018-го по сентябрь 2019 года Facebook собирал фотографии и видео 200 тысяч местных пользователей. В новых аккаунтах соцсети было сразу настроено «предварительное согласие» на обработку данных, при этом отозвать его было нельзя. Теперь Facebook должен исправить соответствующие нарушения.

Ранее Facebook временно отключил возможность просматривать списки возможных друзей для аккаунтов из Афганистана. Таким образом в социальной сети попытались защитить местных пользователей от преследования со стороны участников движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). Глава отдела политики кибербезопасности соцсети Натаниэль Глейхер также посоветовал не живущим в Афганистане пользователям, но имеющим там друзей, помочь защитить их, просто ужесточив свои настройки видимости.