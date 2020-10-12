Facebook начал блокировать антисемитские высказывания

https://static.news.ru/photo/0743b41a-0cc5-11eb-9695-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Facebook ужесточил политику в отношении публикаций с отрицанием Холокоста и антисемитизмом. Такие публикации отныне будут запрещаться, сообщило руководство компании.

Сегодня мы вносим обновления в нашу политику в отношении разжигания ненависти, чтобы запретить (распространение) любого контента, отрицающего Холокост или искажающего (факты о нём), — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что кроме цензуры, алгоритмы Facebook будут направлять пользователей соцсети, ищущих информацию о Холокосте, к источникам за пределами Facebook, содержащим достоверные сведения об истории катастрофы европейского еврейства.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что блокировка российских аккаунтов в Facebook является элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны.

Так дипломат отреагировала на блокировку трёх сетей аккаунтов из России, о которой 24 сентября объявила Facebook, сославшись на якобы нарушения её «политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства».