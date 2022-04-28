ExxonMobil подтвердила объявление форс-мажора по проекту «Сахалин-1»

Фото Exxon Neftegas Ltd.

Американская нефтедобывающая компания ExxonMobil объявила форс-мажор по нефтегазовому проекту «Сахалин-1». Соответствующее уведомление передано всем его участникам. Руководство ExxonMobil сообщило о сокращении добычи сырья из-за санкционных ограничений, пишет РИА Новости.

Форс-мажор был объявлен ввиду недавних событий, которые задержали или сделали невозможным выполнение компанией Exxon Neftegas Ltd. обязательств по существующим соглашениям и проведение работ в соответствии с мировыми стандартами в морской и нефтяной промышленности. В результате Exxon Neftegas Ltd. сократила добычу сырой нефти, — цитирует агентство слова представителя компании.

Exxon Neftegas Limited — дочернее предприятие нефтяного гиганта ExxonMobil.

Ранее агентство Reuters сообщило, что ExxonMobil заявила об абсолютном уходе с российского рынка к 24 июня этого года. В апреле компания отозвала сотрудников из числа американских граждан c проектов на Сахалине.

До этого в ExxonMobil заявили о прекращении деятельности и о разработке шагов для выхода из «Сахалина-1». Причиной этого шага стала ситуация на Украине, где проходит военная спецоперация России.