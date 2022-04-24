Издание Express раскрыло, какое вооружение Британия отправит на Украину

Британские власти снабдят украинскую армию 20 самоходками AS-90 на этой неделе, пишет Express. В издании отметили, что вместе с техникой правительство Великобритании направит Киеву 45 тысяч артиллерийских снарядов. Самоходные установки AS-90 выпускались в период с 1992–1995 год.

Прошлой ночью источники подтвердили, что на этой неделе Великобритания поставит в Польшу (для дальнейшей отправки на Украину — News.ru) 45 тысяч бризантных (разрывных — News.ru) снарядов вместе с самоходными гаубицами AS-90, — написали в Express.

Ранее Министерство обороны Канады заявило, что страна передала Киеву лёгкие гаубицы М777 и тяжёлую артиллерию. В комплект поставки также вошли боеприпасы. Кроме того, Киев получил от Оттавы противотанковые боеприпасы Carl Gustaf. Завершается процесс передачи бронированных транспортных средств, они прибудут на Украину позже.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве стали принимать партии оружия, которое прежде запрашивали у партнёров. При этом он не рассказал, какое именно вооружение поставляется в страну и кем.