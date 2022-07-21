Евросоюз выделил ещё полмиллиарда евро для нужд ВСУ Глава дипломатии ЕС Боррель​​​ заявил о выделении 500 миллионов евро для нужд ВСУ

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель​​​ заявил, что Евросоюз выделил 500 миллионов евро на поддержку вооруженных сил Украины. Он добавил, что это уже пятый по счёту транш военной помощи, который согласовали страны-члены ЕС. По словам дипломата, Европа остаётся сосредоточенной и непоколебимой в своей поддержке Украины, написал политик в Twitter.

Государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере 500 миллионов евро для дальнейшей поддержки вооружённых сил Украины. ЕС остаётся сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами, — поделился Боррель.

Общая сумма финансовой помощи, оказанной украинским военным со стороны Евросоюза, достигла отметки в 2,5 миллиарда евро.

Жена украинского президента Елена Зеленская ранее приехала в США и выступила в конгрессе: основной посыл её речи был в просьбе дать Украине больше оружия. В частности, она попросила системы противовоздушной обороны. Первая леди Украины попросила решить этот вопрос поскорее — до ухода сенаторов на каникулы. США при этом уже обещали передать киевским властям современные комплексы ПВО средней дальности NASAMS.