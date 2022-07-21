Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выделил 500 миллионов евро на поддержку вооруженных сил Украины. Он добавил, что это уже пятый по счёту транш военной помощи, который согласовали страны-члены ЕС. По словам дипломата, Европа остаётся сосредоточенной и непоколебимой в своей поддержке Украины, написал политик в Twitter.
Государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере 500 миллионов евро для дальнейшей поддержки вооружённых сил Украины. ЕС остаётся сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами, — поделился Боррель.
Общая сумма финансовой помощи, оказанной украинским военным со стороны Евросоюза, достигла отметки в 2,5 миллиарда евро.
Жена украинского президента Елена Зеленская ранее приехала в США и выступила в конгрессе: основной посыл её речи был в просьбе дать Украине больше оружия. В частности, она попросила системы противовоздушной обороны. Первая леди Украины попросила решить этот вопрос поскорее — до ухода сенаторов на каникулы. США при этом уже обещали передать киевским властям современные комплексы ПВО средней дальности NASAMS.