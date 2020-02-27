Европейский союз ввёл санкции против двух новых граждан Турции. Причиной стало проведение буровых работ в исключительной экономической зоне Республики Кипр.
Соответствующий нормативный акт
В свете продолжающейся нелегальной буровой деятельности Турции в Восточном Средиземноморье два человека должны быть включены в чёрный список, — говорится в документе.
Ранее NEWS.ru писал, что Кипр отказался поддерживать введение новых санкций Евросоюза в отношении России из-за активной интеграции Крыма в состав РФ. Никосия также намерена добиться принятия в ЕС рестрикций в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра. Однако руководство страны отрицает связь блокировки санкций против РФ и принятия ограничений в отношении Турции.
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