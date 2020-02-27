https://static.news.ru/photo/689fa298-5981-11ea-9d7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Европейский союз ввёл санкции против двух новых граждан Турции. Причиной стало проведение буровых работ в исключительной экономической зоне Республики Кипр.

Соответствующий нормативный акт опубликован в Официальном журнале ЕС.

В свете продолжающейся нелегальной буровой деятельности Турции в Восточном Средиземноморье два человека должны быть включены в чёрный список, — говорится в документе.

Ранее NEWS.ru писал, что Кипр отказался поддерживать введение новых санкций Евросоюза в отношении России из-за активной интеграции Крыма в состав РФ. Никосия также намерена добиться принятия в ЕС рестрикций в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра. Однако руководство страны отрицает связь блокировки санкций против РФ и принятия ограничений в отношении Турции.