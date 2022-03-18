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Евросоюз впервые в истории профинансирует поставки оружия в зону конфликта

Замглавы Еврокомиссии: ЕС впервые профинансирует поставки оружия в зону конфликта
13:59, 18 марта 2022
Евросоюз впервые в истории профинансирует поставки оружия в зону конфликта Фото: european_parliament/flickr.com
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Евросоюз перевёл €300 млн льготных кредитов Украине в качестве второго транша макрофинансовой помощи, написал в Twitter заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он подчеркнул, что ЕС впервые в истории будет финансировать закупки и доставку вооружений в зону конфликта.

Сегодня Украина получила ещё €300 млн экстренной макроэкономической помощи ЕС, — заявил он.

Домбровскис ранее сообщил, что Евросоюз и Украина подписали меморандум об оказании макрофинансовой помощи. Согласно документу, Киев получит поддержку в сумме €1,2 млрд.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва через свои посольства предупредила ряд стран об ответственности за любые эксперименты с военной помощью Украине. Речь идёт об отправке оружия и добровольцев.

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