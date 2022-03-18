Евросоюз впервые в истории профинансирует поставки оружия в зону конфликта

Евросоюз впервые в истории профинансирует поставки оружия в зону конфликтаЗамглавы Еврокомиссии: ЕС впервые профинансирует поставки оружия в зону конфликта
Евросоюз перевёл €300 млн льготных кредитов Украине в качестве второго транша макрофинансовой помощи, написал в Twitter заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он подчеркнул, что ЕС впервые в истории будет финансировать закупки и доставку вооружений в зону конфликта.
Сегодня Украина получила ещё €300 млн экстренной макроэкономической помощи ЕС, — заявил он.
Домбровскис ранее сообщил, что Евросоюз и Украина подписали меморандум об оказании макрофинансовой помощи. Согласно документу, Киев получит поддержку в сумме €1,2 млрд.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва через свои посольства предупредила ряд стран об ответственности за любые эксперименты с военной помощью Украине. Речь идёт об отправке оружия и добровольцев.