Евросоюз впервые в истории профинансирует поставки оружия в зону конфликта

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Власти Таиланда планируют отменить с 1 апреля обязательный ПЦР-тест на коронавирус. Теперь его результаты не нужно будет предъявлять при пересечении границы королевства. Об этом рассказал заместитель пресс-секретаря МИД Таиланда Натапану Нопакун, сообщает ТАСС.

Центр по борьбе с коронавирусом в королевстве принял решение отменить с 1 апреля 2022 года обязательные ПЦР-тесты, результаты которых предъявляются перед вылетом в Таиланд, — заявил он. Из его сообщения...