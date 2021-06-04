Евросоюз согласовал санкции против белорусских авиакомпаний

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Послы стран ЕС согласовали санкции против белорусских авиакомпаний из-за инцидента с посадкой лайнера Ryanair в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

Как утверждал верховный представитель Боррель, некоторые санкции возможно ввести быстро по письменной процедуре, необязательно ждать заседания Совета ЕС 21 июня. Поэтому послы уже сегодня утром одобрили ограничительные меры в отношении белорусских авиакомпаний, — сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, которые позже не подтвердились. При проверке документов в аэропорту был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, против которого в Белоруссии было возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Его девушка, гражданка России София Сапега также была задержана. Её арестовали на два месяца.

24 мая главы ЕС на саммите рекомендовали европейским авиаперевозчикам перестать летать над Белоруссией, а также закрыли своё воздушное пространство для белорусских авиакомпаний.

Ранее Протасевич признал вину в организации массовых беспорядков, а также заявил, что уважает главу Белоруссии Александра Лукашенко.