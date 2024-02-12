Евросоюз разрешил снимать для Киева дивиденды с замороженных активов ЦБ РФ Совет ЕС разрешил использовать прибыль с активов ЦБ РФ для помощи Украине

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Совет ЕС утвердил постановление, разъясняющее обязательства центральных депозитариев ценных бумаг (ЦДЦБ) по распоряжению замороженными активами Центробанка России на сумму более €1 млн, сообщила пресс-служба законодательного органа. Согласно решению, депозитарии смогут запрашивать выпуск части чистой прибыли, чтобы в дальнейшем использовать средства для поддержки Украины.

ЦДЦБ, владеющие активами ЦБ РФ на сумму более €1 млн, должны учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопившиеся в результате ограничительных мер ЕС, а также хранить соответствующие доходы отдельно. <...> ЦДЦБ могут обратиться к своему надзорному органу с просьбой санкционировать выпуск части этой чистой прибыли. <...> Это открывает путь к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе, — говорится в заявлении.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Евросоюз вряд ли сможет передать Украине прибыль, полученную в 2023 году от реинвестирования российских активов, замороженных на международной площадке Euroclear в Бельгии. По данным FT, обсуждаемая в ЕС директива об установлении финансового вклада в бюджет ЕС для помощи Украине не будет иметь обратной силы.