Евросоюз продлил санкции за нарушение прав человека
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
14:14, 06 декабря 2021
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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ЕС на год, до 8 декабря 2022 года, продлил действие санкций за нарушения прав человека. Об этом сказано в заявлении Совета Европейского Союза. Среди фигурантов санкционного списка числятся в том числе и россияне.
Совет принял решение о продлении санкций против физических и юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в различных странах мира, на один год, до 8 декабря 2022 года, — говорится в сообщении.
Отмечается, что санкции будут снова применяться ко всем «перечисленным до сих пор физическим и юридическим лицам, за исключением одного умершего».
Список появился в декабре прошлого года, однако российские граждане попали в него только в марте 2021 года. Кроме того, в перечне присутствуют люди и организации из Китая, Ливии, Северной Кореи, Южного Судана и некоторых других стран.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не хочет продолжать санкционную политику в отношении России, однако дальнейшие действия Вашингтона в этом направлении будут зависеть от «решения некоторых вопросов», которые стали причиной введения ограничений против Москвы. Об этом заявил американский посол Джон Салливан.
США в апреле 2021 года расширили санкции против России и приняли меры, запрещающие банкам и другим финансовым институтам страны приобретать после 14 июня на первичном рынке российские рублёвые облигации федерального займа (ОФЗ).