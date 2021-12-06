Евросоюз продлил санкции за нарушение прав человека

ЕС на год, до 8 декабря 2022 года, продлил действие санкций за нарушения прав человека. Об этом сказано в заявлении Совета Европейского Союза. Среди фигурантов санкционного списка числятся в том числе и россияне.

Совет принял решение о продлении санкций против физических и юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в различных странах мира, на один год, до 8 декабря 2022 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции будут снова применяться ко всем «перечисленным до сих пор физическим и юридическим лицам, за исключением одного умершего».

Список появился в декабре прошлого года, однако российские граждане попали в него только в марте 2021 года. Кроме того, в перечне присутствуют люди и организации из Китая, Ливии, Северной Кореи, Южного Судана и некоторых других стран.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не хочет продолжать санкционную политику в отношении России, однако дальнейшие действия Вашингтона в этом направлении будут зависеть от «решения некоторых вопросов», которые стали причиной введения ограничений против Москвы. Об этом заявил американский посол Джон Салливан.