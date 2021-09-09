Евросоюз продлил санкции против России до 15 марта 2022 года

Совет Евросоюза принял решение продлить индивидуальные санкции в отношении России до 15 марта 2022 года за так называемое нарушение территориальной целостности Украины и «незаконную аннексию Крыма и Севастополя». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Совет сегодня принял решение продлить санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, на следующие шесть месяцев, до 15 марта 2022 года, — говорится в официальном документе.

Согласно пакету санкций, 177 физическим и 48 юридическим лицам запрещено въезжать на территорию Евросоюза, их активы будут заморожены, а также будет наложен запрет на предоставление каких-либо экономических ресурсов со стороны физических и юридических лиц объединения.

Ранее в силу вступил второй пакет санкций США против России, вызванный арестом блогера Алексея Навального. Со стороны США вводится запрет на постоянный импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия, а также на технологии и продукцию, связанные с ракетной и ядерной сферами.