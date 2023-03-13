Евросоюз продлил санкции против России Евросоюз на полгода продлил санкции против России

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Евросоюз на полгода продлил действия санкций против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Совета ЕС. Речь идет о действии ограничений против около 1500 граждан и 205 юридических лиц.

Сегодня Совет ЕС принял решение продлить еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года ограничительные меры, направленные против ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, — сказано в сообщении.

Санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в «подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины», были впервые введены в марте 2014 года.

США и Евросоюз намерены предпринять дополнительные меры по предотвращению обхода санкций и поддержки России третьими странами. Об этом в совместном заявлении сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден. Они обещали прибегнуть, в том числе, к «расширению полномочий по закрытию доступа России ко всем ресурсам».

Ранее сообщалось, что Евросоюз введет санкции против Китая, если Пекин решит поставить вооружение Москве. По данным агентства Reuters, КНР подобной поддержкой может перейти красную черту. Европейские лидеры неоднократно говорили, что поддержка России против Украины недопустима.