Евросоюз призвал Сербию присоединяться к санкциям

https://static.news.ru/photo/e015fcf6-a6a0-11eb-b1cd-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Европейские политики призывают власти Сербии активнее присоединяться к санкционнным режимам в рамках подготовки к вступлению в Европейский союз. Об этом сообщает ТАСС.

Сербия должна более активно подключаться к внешнеполитическим санкционным режимам Евросоюза, что является одним из элементов сближения нашей внешней политики в рамках процесса вступления в ЕС, — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции после переговоров в Брюсселе с лидером Сербии Александром Вучичем.

Вучич отметил, что Сербия не сможет поддерживать все без исключения внешнеполитические позиции Европейского союза. Он подчеркнул, что ожидает трудности в вопросе согласования различных политических тем. Политик добавил, что в беседе с представителями ЕС была поднята тема Косово. Стороны договорились повысить уровень согласования с декларациями ЕС, но Вучич подчеркнул, что возможны некоторые исключения.

Боррель рассказал, что на переговорах с сербским лидером обсуждалось расширение диалога между Белградом и Приштиной. Диалог между сторонами должен пройти в мае. Глава европейской дипломатии также рассказал, что в Европе готовы инвестировать в железнодорожный проект на очень выгодных условиях. Он должен соединить Сербию и Северную Македонию.

7 марта Вучич рассказал, что Запад давит на Сербию. Политики хотят, чтобы Белград признал независимость Косово. Он подчеркнул, что ничего особо не поменялось, кроме того, что западные страны выражают своё желание более значительно и драматично, чем раньше.