Евросоюз призвал наказать виновных в беспорядках в Восточном Иерусалиме

https://static.news.ru/photo/221d34d8-afe4-11eb-a6e0-96000091f725_660.jpg Фото: Rana Sajid Hussain/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз настаивает на том, чтобы виновные в росте напряжённости в Восточном Иерусалиме были привлечены к ответственности. ЕС также призвал стороны конфликта принять срочные меры по деэскалации ситуации, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление Европейской службы внешнеполитической деятельности.

В ЕС просят политических, религиозных и общественных лидеров «со всех сторон» приложить все усилия, «чтобы успокоить эту нестабильную ситуацию». Дипломатическое ведомство Евросоюза рекомендовало избегать «актов подстрекательства» в районе Храмовой горы в Иерусалиме.

Соединённые Штаты, в свою очередь, обратились к Израилю с призывом не выселять палестинские семьи из домов. Соответствующие угрозы уже привели к росту напряжённости.

Насилию нет оправдания, но такое кровопролитие особенно тревожно сейчас, в последние дни Рамадана, — заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Вечером 7 мая возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Правоохранители применили резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В ходе столкновений пострадали около 200 человек.

Беспорядки начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Там по решению израильского суда выселяют несколько арабских семей. Из-за этого уже больше недели продолжаются акции протеста.