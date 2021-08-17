Евросоюз признал победу «Талибана» в Афганистане

ЕС признаёт, что радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещённая в России) выиграло войну в Афганистане, и считает, что необходимо начать диалог с новым руководством страны, дабы избежать гуманитарного и миграционного кризиса. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова приводит ТАСС.

Боррель подчеркнул , что в данном случае речь не идёт о признании новых властей.

«Талибан» выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы. Речь идёт о диалоге, а не о признании власти «Талибана», — сказал представитель ЕС.

По словам Борреля, в настоящее время приоритетной задачей ЕС в Афганистане является эвакуация персонала и граждан страны, работавших со странами Евросоюза. При этом организация намерена оказывать поддержку странам региона, которые могут столкнуться с потоками беженцев. Кроме того, ЕС готов без предварительных условий предоставлять Афганистану гуманитарную помощь. Об экономической поддержке речи не идёт.

Народ Афганистана остро нуждается в гуманитарной помощи, гуманитарная помощь предоставляется несмотря ни на что. Это не относится к экономической помощи, её выделение будет зависеть от действий новых властей Афганистана, — сказал Боррель.

Движение «Талибан» без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.