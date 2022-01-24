Евросоюз пригрозил России «невиданными ранее» санкциями

Страны Европейского союза могут ввести в oтношении России широкомасштабные санкции, невиданными ранее, в случае её «вторжения» на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кoфод перед началом заседания глав МИД ЕС в Брюсселе, сообщает РИА «Новости».

Нет сомнений в том, что мы готовы решительно отреагировать всеобъемлющими санкциями, невиданными ранее санкциями, если Россия снова вторгнется на Украину, — передаёт его слова агентство.

Кофoд отметил, что речь идёт о всеобъемлющих политических и экономических санкциях. По егo словам, меры будут гораздо более суровыми, чем те, что были ввeдены против России в 2014 году.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Вашингтон готов принять пакет с небывалыми ранее санкции. Среди них может оказаться не только отключение России от международной платёжной системы SWIFT, но и запрет российским банкам на операции с долларом.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».