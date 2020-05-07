Саммит ЕС-Западные Балканы должен был стать новым форматом для сближения Евросоюза со странами региона, однако на фоне коронавируса превратился в инструмент антикризисного менеджмента. Брюсселю было необходимо вернуть статус главного союзника Западных Балкан и оттеснить Россию и Китай, которым удалось укрепить свои позиции в период пандемии. Помочь в этом должен был согласованный накануне саммита пакет помощи на сумму €3,3 млрд. Итоговая декларация саммита показала, что Евросоюз одержал полную победу.

Идея проведения встречи на высшем уровне возникла ещё до эпидемии коронавируса: основной её темой должен был стать вопрос расширения Евросоюза и ассоциации Албании и Северной Македонии. Принять переговоры планировала Хорватия — последняя страна Западных Балкан, которая вошла в ряды ЕС в 2013 году. Именно она на данный момент является председателем в объединении. Первоначальный план, однако, пришлось изменить. Сначала саммит был отложен на неопределённый срок, затем в ЕС вернулись к идее его проведения, но уже в формате видеоконференции, сконцентрировавшись на совместной борьбе с коронавирусом.

Как писал журнал Newsweek, решение по саммиту, прежде всего, политическое: в Брюсселе хотели усилить позиции Евросоюза на Балканах, которые пошатнулись на начальных этапах эпидемии. Европейское руководство, столкнувшись с внутренними проблемами объединения, не было готово помочь своим внешним партнёрам. Так, президент Сербии Александр Вучич предал огласке решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен прекратить экспорт медицинских товаров в страны, считающиеся традиционными партнёрами объединения. Он не только публично раскритиковал действия ЕС, поставив под сомнение его солидарность, но и сообщил о том, что запросил помощь у Китая. В результате именно КНР первой отправила в страну партию масок, а затем и Россия направила в Сербию 11 самолётов с гуманитарным грузом и военными медиками на борту. Аналогичную помощь Пекин и Москва предложили и другим странам региона, включая Боснию и Герцеговину, подкрепив свои действия мощной пиар-кампанией.

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В результате Брюссель накануне саммита одобрил выделение €3,3 млрд для поддержки Балкан в борьбе с эпидемией. По мнению европейских дипломатов, эта сумма существенно превышает затраты Москвы и Пекина на гумпомощь Сербии и Боснии и Герцеговине, однако страны Западных Балкан не ценят её должным образом. Такую позицию, по данным Reuters, лидеры ЕС намерены были высказать в ходе саммита.

Саммит — это сигнал: мы хотим, чтобы вы (к нам) присоединились. Но мы также хотим сказать, что вы не можете потворствовать китайцам и русским, когда вам удобно, — цитирует агентство высокопоставленного дипломата ЕС.

Переговоры на высшем уровне начались днём 6 мая и продолжались до позднего вечера, после чего стороны обнародовали итоговую декларацию. Четырёхстраничный документ состоял из 20 пунктов и закреплял за Евросоюзом статус главного партнёра Западных Балкан. Китай и Россия не были в нём упомянуты, однако в тексте подчёркивалось, что поддержка ЕС «выходит далеко за рамки того, что предоставил региону любой другой его партнёр», а страны Западных Балкан «подтвердили приверженность европейскому курсу в качестве твёрдого стратегического выбора». Были упомянуты и попытки третьих стран подорвать европейские позиции в регионе при помощи дезинформации и с использованием гибридных методов. Отдельное внимание уделялось проведению реформ в странах Западных Балкан в соответствии с политикой и ценностями Евросоюза, однако вопрос присоединения государств к ЕС в декларации не упоминался.

Фактически документ представлял собой сделку — многомиллиардная помощь от Евросоюза в обмен на лояльность Западных Балкан. Отдельные требования лидеров стран, в частности, главы непризнанного Косова Хашима Тачи о придании стране статуса кандидата в члены ЕС и упрощении визового режима, не были учтены. Итоговая декларация закрепила политический успех Евросоюза в регионе и не потребовала от него уступок в пользу Западных Балкан.