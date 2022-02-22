Евросоюз озвучил список россиян, попавших под санкции

Евросоюз обнародовал список россиян, попавших под санкции за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. Все они оказались под санкциями, как и некоторые российские банки, сообщает РИА Новости.
Кроме 351 депутата Госдумы в списке
Они попали под ограничения после публикации документа. В тот же момент против них начал действовать список ЕС, означающий запрет въезда на территорию Евросоюза и замораживающий активы на территории ЕС.
Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда заявил о возможной блокаде путешествий для россиян из-за санкций Евросоюза, если обстановка обострится на востоке Украины. Он напомнил, что Польша граничит с Калининградской областью. По словам главы государства, ограничительные меры против РФ должны быть очень мощными.