Евросоюз отреагировал на решение суда по делу Навального ЕС решительно осудил приговор Навального к 19 годам особого режима по делу об экстремизме

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Евросоюз выступил с решительным осуждением решения Мосгорсуда приговорить оппозиционера Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. В заявлении верховного представителя ЕС говорится, что Брюссель считает происходящее с Навальным «очередным примером систематических преследований и игнорирования прав человека со стороны российских властей».

Европейский союз решительно осуждает сегодняшнее решение Московского городского суда по делу российского оппозиционного политика Алексея Навального, согласно которому он был приговорен еще к 19 годам лишения свободы за действия, представляющие собой законную политическую и антикоррупционную деятельность, — говорится в заявлении.

В Брюсселе подчеркнули, что дело рассматривалось в закрытом режиме в рамках заседаний в колонии строгого режима за пределами Москвы, где Навальный уже отбывает наказание, на которые не допускались его родственники и наблюдатели.

Евросоюз также призвал Россию к исполнению обеспечительных мер, установленных решением ЕСПЧ, которые предполагают незамедлительное освобождение Навального. В ЕС напомнили, что Россия все еще юридически обязана выполнять это и другие решения ЕСПЧ, вынесенные до 16 сентября 2022 года, когда страна вышла из Европейской конвенции по правам человека.

Второй фигурант уголовного дела, соратник оппозиционера Даниэль Холодный, был приговорен к восьми годам колонии общего режима.