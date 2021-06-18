Евросоюз откроет границы для граждан США

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Власти Евросоюза решили открыть границы для граждан США. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Указано, что Совет обновил список стран, специальных европейских районов и других образований, для которых должны быть сняты ограничения на поездки. Ограничения постепенно будут сниматься с 18 июня. В Европу смогут въехать жители Австралии, Албании, Израиля, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США, Китая, Южной Кореи, Северной Македонии, Руанды, Ливана. Для россиян въезд в Европу по-прежнему под запретом.

Европейские власти подчеркнули, что границы для КНР откроются лишь тогда, когда республика откроет границы для ЕС.

Ранее стало известно, что жертвами коронавирусной инфекции стали 4 млн человек. С начала пандемии за год умерли 2 млн человек, а за следующие 166 дней скончались ещё 2 млн человек. Число новых случаев и смертность уменьшились в Великобритании и США. Более 50% всех летальных случаев от коронавирусной инфекции приходится на США, Бразилию, Индию, Россию и Мексику.