Евросоюз откроет границы для граждан США

Власти Евросоюза решили открыть границы для граждан США. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Указано, что Совет
Европейские власти подчеркнули, что границы для КНР откроются лишь тогда, когда республика откроет границы для ЕС.
Ранее стало известно, что жертвами коронавирусной инфекции стали 4 млн человек. С начала пандемии за год умерли 2 млн человек, а за следующие 166 дней скончались ещё 2 млн человек. Число новых случаев и смертность уменьшились в Великобритании и США. Более 50% всех летальных случаев от коронавирусной инфекции приходится на США, Бразилию, Индию, Россию и Мексику.