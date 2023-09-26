Евросоюз назвал крупнейший источник российской дезинформации Вице-глава ЕК Юрова назвала X самым крупным источником российской дезинформации

Фото: Global Look Press

Соцсеть TwItter (X) является крупнейшим каналом распространения российской дезинформации, заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова. По ее словам, которые приводит Bloomberg, соцсеть Илона Маска, которая больше не подпадает под добровольный кодекс ЕС, является платформой с наибольшим количеством дезинформационных постов.

Это оружие массовой манипуляции стоимостью в несколько миллионов евро, направленное как на россиян, так и на европейцев и остальной мир. Очень крупные платформы должны учитывать этот риск. Тем более, что мы должны ожидать, что Кремль и другие активизируются перед европейскими выборами, — заявила Юрова.

ЕС отчитался об успехах в борьбе с дезинформацией, которых добилась каждая из крупнейших технологических компаний, владеющих Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), Google и TikTok. Так, вице-глава ЕК рассказала, что за первые четыре месяца пилотного проекта Google заблокировала более 400 аккаунтов, уличенных в операциях «российского влияния». Вместе с тем корпорация Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) начала проверять факты на 22 языках, использующихся в ЕС.

Юрова утверждает, что приток российской дезинформации особенно высок в Словакии, где 30 сентября состоятся выборы. По ее мнению, Словакия была выбрана в качестве страны, где есть «благодатная почва для успеха пророссийских нарративов».

Ранее ЕС опубликовал результаты исследования, согласно которым, в течение 2023 года аудитория и охват пророссийских аккаунтов в соцсетях существенно увеличились по всей Европе. По данным Брюсселя, в первой половине года влияние прокремлевских аккаунтов еще больше возросло из-за решения Илона Маска об отмене стандартов безопасности в Twitter (X).