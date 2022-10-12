Евросоюз направит миссию на границу Армении и Азербайджана Глава МИД Армении Мирзоян: Евросоюз направит миссию на границу с Азербайджаном

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Евросоюз принял решение отправить миссию на границу Армении и Азербайджана, сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, открывая переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что инициатива исходила от представителя ЕС Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА Новости.

По инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и представителя Евросоюза Шарля Мишеля была встреча в Праге. Там была достигнута готовность о том, что миссия Евросоюза посетит Армению, чтобы узнать факты, потом у них, наверное, будет доклад, — сказал Мирзоян.

Лавров в свою очередь добавил, что Организация Договора о коллективной безопасности также готова направить своих наблюдателей на границу Армении и Азербайджана. По его словам, для решения этой проблемы необходимо созвать Совет коллективной безопасности. Глава МИД России напомнил, что как только Армения попросила организовать очередной саммит ОДКБ, он состоялся — и после этого генеральный секретарь и руководитель организации направились на приграничные территории.

Накануне представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва оценивает идею создать гражданскую миссию ЕС на армяно-азербайджанской границе как очередные попытки любым способом вклиниться в урегулирование отношений между Баку и Ереваном и потеснить таким образом посреднические усилия России. По ее словам, западные страны не смогли в течение многих лет урегулировать украинский конфликт и вряд ли смогут помочь Баку и Еревану.