Евросоюз намерен отказаться от поставок российского газа к 2027 году

Европейский союз наметил путь по отказу от поставок российского газа к 2027 году, заявила министр Австрии по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер. По её словам, достичь этого получится, если все 27 стран ЕС объединят усилия, передаёт OE24.

Еврокомиссия сформулировала цель для всех 27 стран ЕС на 2027 год, это очень амбициозная цель (отказ от поставок российского газа к 2027 — NEWS.RU). Эта цель ЕС касается всех стран-членов, достичь её получится при совместной работе, — сказала Гевесслер.

Австрийский политик подчеркнула, что Запад должен пройти три шага на общенациональном уровне. Согласно плану, сначала страны сократят потребление газа, перейдя на тепловые насосы и геотермальную энергию.Следующим шагом станет самостоятельное производство биогаза и возобновляемого водорода.

Последний этап предполагает поиск других стран-поставщиков. В качестве примера Гевесслер привела поставки сжиженного газа, который доставляется танкерами через терминалы в Италии и Нидерландах.

Ранее в Минфине Австрии заявили об отказе от эмбарго на газ из России. Власти отметили, что такое решение «ударит» сильнее по Вене, чем по Москве.