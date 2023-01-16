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Евросоюз может ввести санкции против патриарха Кирилла

«Известия»: ЕС намерен включить в 10-й пакет санкций патриарха Кирилла, алмазы и «Росатом»

Евросоюз в рамках десятого пакета санкций обсуждает введение ограничений в отношении патриарха Кирилла, корпорации «Росатом», экспорта алмазов, а также предполагает снижение потолка цен на нефть из России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрос политиков в Европарламенте (ЕП). При этом остается неизвестным, найдут ли эти идеи широкую поддержку у стран — членов ЕС.

По словам депутата ЕП от Германии Гуннара Бека, шведское председательство в Совете ЕС однозначно дало понять, что хочет продвигаться вперед с принятием новых мер, несмотря на то, что согласовывать их становится все труднее.

Самое конкретное предложение сейчас на столе — это снижение потолка цен на российскую нефть. Также ведутся переговоры о введении санкций против российской государственной компании «Росатом», — рассказал депутат.

Он подчеркнул, что пока неизвестно, найдут ли санкции поддержку у остальных стран — членов ЕС.

Представитель Хорватии в ЕП Иван Вилибор Синчич в свою очередь подтвердил обсуждение санкций в отношении «Росатома» и ограничение экспорта по алмазам. По его словам, парламент намеревается получить проект мер в феврале. При этом сам депутат заявил, что ожидает сопротивление Будапешта, что «немного задержит принятие санкций».

Последний раз санкции в отношении России Евросоюз ввел 16 декабря. Тогда рестрикции были приняты в отношении 200 человек, ряда телеканалов и российских оборонно-промышленных предприятий.



Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что западные санкции против России оказались неэффективными. По его мнению, санкции не возымели ожидаемого на Западе эффекта благодаря «либо характеру российской экономики, либо способности народа России противостоять им». Калын подчеркнул, что Анкара не присоединится к антироссийским ограничениям, так как это нанесет вред самой Турции.

В свою очередь представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи заявила, что 97% граждан страны не поддерживают санкции, введенные Евросоюзом в отношении РФ. По ее словам, руководству сообщества следует пересмотреть санкционную политику.